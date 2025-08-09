Ob 75. rojstnem dnevu princese Anne palača predstavila njen novi portret

Princesa Anne bo 15. avgusta dopolnila 75 let, palača pa je teden dni pred njenim rojstnim dnem izdala nov portret, na katerem pozira skupaj z možem Timothyjem Laurencem. Zakonca sta fotografu Chrisu Jacksonu pozirala že julija pred slavnostno večerjo, ko je bil na uradnem obisku francoski predsednik Emmanuel Macron.
Mnogi so opazili, da je princesa Anne ob tej priložnosti spremenila pričesko, s katero jo je bila javnost vajena v minulem pol stoletju, in si je lase spela v figo. Tistega večera je nosila tudi tiaro, ki jo je dobila v dar, ko je bila stara 23 let in je krstila eno od ladij podjetja Worldwide Shipping Group.
Princesa Anne je drugi otrok pokojne kraljice Elizabete II. in princa Filipa, hkrati pa je tudi njuna edina hči. Staršema je vse življenje sledila z upoštevanjem in spoštovanjem kraljeve tradicije in dolžnosti, ki jih ima družina.
