Ob 80. obletnici rojstva Johna Lennona njegov kip vračajo v rodni kraj

Oktobra bo minilo 80 let od rojstva legendarnega glasbenika Johna Lennona. Kiparka Laura Lian, ki je pred časom ustvarila okoli 180 centimetrov velik glasbenikov kip, je ob jubileju predlagala, da bi ga poslali na turnejo po okolici liverpoolske četrti Merseyside, kjer se je Lennon rodil.

icon-expand John Lennon FOTO: Profimedia

Laura Lian, ki je ustvarila že skulpturi Bernieja Ecclestona in Billa Wymana, je kip Johna Lennonazačela ustvarjati pred dvema letoma. Odkar je končan, je na ogled v londonskem Hard Rock Cafeju. Umetnica si želi, da bi v letošnjem letu, ko mineva 80 let od Lennonovega rojstva, decembra pa tudi 40 let od njegove smrti, kip v spomin na glasbenika predstavila na razstavni turneji, ki bi se začela 21. septembra, na mednarodni dan miru, prav v Merseysidu, v naslednjih dveh letih pa bi zaokrožil po liverpoolskih četrtih.

Ob razgrnitvi ideje je kiparka spomnila, da je Lennon njeno generacijo v času protestov proti vojni v Vietnamu in grožnjami z jedrsko vojno navdihoval s tem, ko je razglašal pravico do miru za vsakogar. V času pandemije in drugih tegob aktualnega sveta se ji zdi na mestu, da se ob 80. obletnici glasbenika v njegov rojstni kraj vrne vsaj kip, še navaja The Guardian. Na Twitter je ob fotografiji kipa zapisala: "Kip Johna Lennona bo zapustil londonski Hard Rock Cafe in gre na pot po Liverpoolu v upanju, da bomo zbrali sredstva za primerno mesto v Lennonovem domačem kraju."