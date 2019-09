Ob ločitvi se je tolažil z alkoholom, filmi in serijami

Za zvezdnika Brada Pitta je bilo zadnjih nekaj let precej težkih. Leta 2016 se je ločil od igralke Angeline Jolie in nedavno je za The New York Times povedal, da je nekaj časa obiskoval srečanja za anonimne alkoholike. Zdaj pa je za CNN še razkril, kako težko se je spoprijemal z negativnimi občutji.