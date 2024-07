Ob napadu na Trumpa so se oglasili tudi zvezdniki: Potrebujemo ga!

Po poskusu atentata na nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa na enem od shodov, so se poleg svetovnih voditeljev oglasili tudi zvezdniki. Številni so mu z objavami na družbenih omrežjih izkazali podporo in mu zaželeli čim hitrejše okrevanje. Oglasili so se raper 50Cent, resničnostna zvezdnica Caitlyn Jenner, manekenka Amber Rose, podjetnik Elon Musk, glasbenik Kid Rock in številni drugi.

V svetovnih medijih odmeva napad na Donalda Trumpa, ki se je zgodil na enem od predsedniških shodov v Pensilvaniji. 20-letni napadalec, ki so ga tajni agenti že identificirali in tudi ubili, je s streljanjem poškodoval nekdanjega ameriškega predsednika, ob poskusu atentata pa so se oglasili številni svetovni voditelji in obtožili nasilje. A ne le politiki, podporo so 78-letniku izkazali tudi mnogi znani obrazi.

S sporočili in objavami podpore so se na družbenih omrežjih oglasili zvezdniki, kot so denimo raper 50Cent. "Zdaj smo vsi v težavah," je zapisal ob fotografijo ustreljenega Trumpa z iztegnjeno roko v zrak, ki je že preplavila splet. Obenem je delil še preurejeno naslovnico svojega albuma Get Rich or Die Trying in še eno zabavno objavo v slogu, da je bolje, da napadalci kralja nikoli ne zgrešijo.

Viralno fotografijo Trumpa je delila tudi manekenka Amber Rose, ki opisa ni priložila, saj je očitno mnenja, da je fotografija sama zase dovolj zgovorna. Je pa kasneje v svojem Instagram Stroyju delila objavo 50Centa in Elona Muska, ki je na omrežju X objavil, da podpira nekdanjega predsednika in upa, da bo hitro okreval. Na omrežju X se je oglasila tudi Caitlyn Jenner in dejala, da moli za Trumpa.

Na družbenih omrežjih sta se javila ameriški vplivnež in rokoborec Logan Paul in njegov brat Jake Paul. "Preživeti poskus atentata le za nekaj milimetrov, nato pa ustaviti svoje varnostnike, da je lahko dvignil pest in kljuboval smrti, je najmočnejša stvar, ki sem jo videl v življenju," je zapisal prvi, drugi pa je dodal: "Kot da ni dovolj jasno, za koga želi Bog zmagati. Ko poskušate ubiti božje angele in rešitelje, jih to le še poveča." V drugi objavi je nato še zapisal, da moli zanj, za mir in za blaginjo v svetu in da je Trump najboljša možnost, kako lahko to dosežemo. "Varoval nas je pred vojnami. Potrebujemo Trumpa," je še dodal.

Na Instagramu se je oglasil tudi ameriški glasbenik Kid Rock. V videu, ki ga je delil, je dejal, da kdor se dela norca iz Trumpa, se dela norca tudi iz njega.