Ob prejemu zlatega globusa se je zahvalil hudiču

44-letnik, ki je prejel prestižni zlati kipec za najboljšo vlogo v zgodovinski drami Vice, ki je luč sveta ugledala 11. decembra 2018, se je za nagrado zahvalil z besedami, ki so jih nekateri označili za kontroverzne, drugi pa so v njih prepoznali šalo. Pred zbrano množico je nastopil z zahvalo: ''Aw, poglejte nas, kakšni srečneži smo, da lahko v življenju služimo denar s tistim, kar radi počnemo. Hvala vsem, ki ste mi omogočili, da sem že vrsto let del tega procesa ...'' Igralec se je v nadaljevanju zahvalil svoji soprogi, otrokom, režiserju filmaAdamu McKayu in ostalim članom igralske zasedbe, zahvalo pa je zaključil z besedami: ''Hvala hudiču, ki mi je dal pravi navdih za igranje moje vloge.''