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Tuja scena

Ob smrti Bonnie Tyler: 'Izgubili smo pravo ikono'

London, 09. 07. 2026 14.19 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Bonnie Tyler

Glasbeno sceno je pretresla novica, da je umrla pevka Bonnie Tyler. Pevka, ki je bila rojena v Walesu, več let pa je delno živela tudi na Portugalskem, je zaslovela z uspešnico Total Eclipse of the Heart. Kot so sporočili v izjavi za javnost, je umrla po zdravstvenem zapletu v bolnišnici na Portugalskem.

Od pevke Bonnie Tyler se poslavljajo glasbeni kolegi, oboževalci in tudi druge znane osebe. Na družbenem omrežju se ji je že poklonil valižanski poslanec Rhun ap Iorwerth, ki je valižansko pevko označil za 'pravo ikono'. "Globoko sem užaloščen ob novici, da je umrla Bonnie Tyler. Wales je izgubil pravo ikono, katere glasba je mnogim prinesla veselje. Moje iskreno sožalje njeni družini, prijateljem in oboževalcem po vsem svetu," je zapisal.

Zvezdniki se odzivajo na smrt Bonnie Tyler.
Zvezdniki se odzivajo na smrt Bonnie Tyler.
FOTO: Profimedia

"Premierju Keiru Starmerju je ob novici, da je umrla Bonnie Tyler, ena od največjih angleških glasbenic, zelo težko. Bila je ikonična oseba, ki za seboj zapušča obsežen glasbeni katalog – od Total Eclipse of the Heart do Holding Out for a Hero – ki pušča pečat na številnih življenjih, preplavljenih plesiščih in odrih za karaoke," so sporočili iz kabineta britanskega predsednika vlade.

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Za pevko žaluje tudi njen glasbeni kolega Cliff Richard, ki je zapisal, da je prezgodaj odšla še ena čudovita prijateljica. "Bonniejino nalezljivo navdušenje nad življenjem je bilo v navdih številnim ljudem po vsem svetu," je zapisal na družbenem omrežju, kjer jo je označil za dobro prijateljico in dodal, da se ni lahko zbuditi, ko te čaka tako šokantna novica.

Preberi še Umrla je Bonnie Tyler, pevka uspešnice Total Eclipse of the Heart

Angleški glasbeni producent Pete Waterman je Bonnie primerjal s pokojno Tino Turner. V izjavi za BBC je dejal, da sta z valižanko v istem obdobju začenjala glasbeno kariero. Označil jo je za prijetno dekle in dodal: "Vedeli smo, kako je postajala prava zvezda." Waterman je 75-letnico opisal kot eno največjih glasbenih ikon Anglije in dodal: "Imela je neverjeten glas in je bila, po mojem mnenju, enakovredna Tini Turner."

Bonnie Tyler je umrla po zdravstvenem zapletu.
Bonnie Tyler je umrla po zdravstvenem zapletu.
FOTO: AP

Na Facebooku se je odzval tudi pevkin brat Paul Hopkins, ki je zapisal: "Včeraj je bitko z boleznijo izgubila moja sestra. Kot družina smo globoko prizadeti. Bila je ljubljena in čudovita oseba. Vedno je imela čas za svojo družino, prijatelje in oboževalce. Vedno te bom imel rad."

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Anion6anion
09. 07. 2026 15.56
Legenda. Njena Total eclipse of the heart, je moja najljubša pesem
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