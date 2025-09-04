Ob smrti Giorgia Armanija: 'Svet je izgubil velikana'

Od Giorgia Armanija se ne poslavljajo le imena modne industrije, poklonili so se mu tudi številni zvezdniki, ki obožujejo njegove modne kose, v katerih pogosto zakorakajo po rdeči preprogi premier in drugih gala dogodkov, ko so v njih uprte oči vsega sveta.

Igralec Russell Crowe je dejal, da je Armani pomembno zaznamoval modno industrijo širom sveta, ob tem pa dodal, da sta načrtovala srečanje konec meseca v Milanu. "Oboževal sem ga. Bil je tako prijazen. Toliko pomembnih trenutkov v mojem življenju je zaznamoval, od podelitve nagrad do poroke in Wimbledona. Vse v Armaniju. Imel je neverjetno življenje od začetkov do slave," je zapisal.

Poklonila se mu je tudi Donatella Versace , ki je na družbenem omrežju delila njegovo fotografijo, ob njej pa pripisala: "Svet je danes izgubil velikana. Ustvaril je zgodovino in za vedno se ga bodo spominjali."

Nogometni klub Juventus je na družbenem omrežju X modnega oblikovalca označil za brezčasno ikono elegance in italijanskega stila. Aurelio de Laurentiis , predsednik in lastnik kluba iz Neaplja pa je v zapisu dodal: "Zelo sem žalosten ob novici, da je umrl moj prijatelj Giorgio Armani."

Poklonila se mu je tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. "Giorgio Armani nas je zapustil z 91 leti. Z eleganco, treznostjo in kreativnostjo je italijanski modi prinesel lesk in navdihnil celoten svet. Bil je ikona, neutruden delavec in simbol najboljšega, kar obstaja v Italiji. Hvala za vse," je dejala.

Na družbenem omrežju se ga je spomnil tudi voznik Formule ena, Charles Leclerc, ki je zapisal: "V veliko čast mi je, da sem ga lahko spoznal in delal s tako izjemno osebo. Pogrešali te bomo Giorgio."