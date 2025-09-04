Svetli način
Tuja scena

Ob smrti Giorgia Armanija: 'Svet je izgubil velikana'

Milan, 04. 09. 2025 16.57 | Posodobljeno pred 13 minutami

Avtor
K.Z.
Svet se na družbenih omrežjih poslavlja od velikana modne industrije Giorgia Armanija. Italijan je umrl v 92. letu starosti na svojem domu, že dlje časa pa se je boril z boleznijo. V preteklih petih desetletjih je pomembno vplival na modno industrijo, oblačil pa ni le manekenk, temveč tudi Hollywood.

Od Giorgia Armanija se ne poslavljajo le imena modne industrije, poklonili so se mu tudi številni zvezdniki, ki obožujejo njegove modne kose, v katerih pogosto zakorakajo po rdeči preprogi premier in drugih gala dogodkov, ko so v njih uprte oči vsega sveta.

Russell Crowe in Giorgio Armani
Russell Crowe in Giorgio Armani FOTO: Profimedia

Igralec Russell Crowe je dejal, da je Armani pomembno zaznamoval modno industrijo širom sveta, ob tem pa dodal, da sta načrtovala srečanje konec meseca v Milanu. "Oboževal sem ga. Bil je tako prijazen. Toliko pomembnih trenutkov v mojem življenju je zaznamoval, od podelitve nagrad do poroke in Wimbledona. Vse v Armaniju. Imel je neverjetno življenje od začetkov do slave," je zapisal.

Poklonila se mu je tudi Donatella Versace, ki je na družbenem omrežju delila njegovo fotografijo, ob njej pa pripisala: "Svet je danes izgubil velikana. Ustvaril je zgodovino in za vedno se ga bodo spominjali."

Preberi še V 92. letu umrl italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani

Nogometni klub Juventus je na družbenem omrežju X modnega oblikovalca označil za brezčasno ikono elegance in italijanskega stila. Aurelio de Laurentiis, predsednik in lastnik kluba iz Neaplja pa je v zapisu dodal: "Zelo sem žalosten ob novici, da je umrl moj prijatelj Giorgio Armani."

Giorgio Armani je umrl v 92. letu starosti.
Giorgio Armani je umrl v 92. letu starosti. FOTO: Profimedia

 Poklonila se mu je tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. "Giorgio Armani nas je zapustil z 91 leti. Z eleganco, treznostjo in kreativnostjo je italijanski modi prinesel lesk in navdihnil celoten svet. Bil je ikona, neutruden delavec in simbol najboljšega, kar obstaja v Italiji. Hvala za vse," je dejala.

Na družbenem omrežju se ga je spomnil tudi voznik Formule ena, Charles Leclerc, ki je zapisal: "V veliko čast mi je, da sem ga lahko spoznal in delal s tako izjemno osebo. Pogrešali te bomo Giorgio."

giorgio armani smrt odzivi modni oblikovalec
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Desno
04. 09. 2025 17.27
Baje je rito pik
ODGOVORI
0 0
myomy
04. 09. 2025 17.23
+0
Najlepše oblečene so bile kitajske vojakinje na včerajšnji paradi. Seksi do amena. Več pa ni. Armani je za zahodne dekadentne "moške", ne pa za ta prave dece.
ODGOVORI
1 1
jablan
04. 09. 2025 17.22
+1
Velik jih je ostrigel ja
ODGOVORI
1 0
