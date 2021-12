Ob stotem rojstnem dnevu Betty White se obeta posebna filmska projekcija

Karte za radostni dogodek so že na voljo, zanimanje med oboževalci igralske ikone pa je izjemno. Predstava bo gledalce popeljala v Bettyjino življenje, v dogajanje pred in za kamerami, pripovedovala pa bo tudi zgodbo o njenem odnosu s prijatelji in njenem trudu na področju pravic za živali.

Zvezdnica Zlatih deklet bo rojstni dan praznovala v družbi drugih znanih imen, kot so Ryan Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin-Manuel Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Jay Leno, Carol Burnett, Craig Ferguson, Jimmy Kimmel, Valerie Bertinelli, James Corden, Wendie Malick in Jennifer Love Hewitt. Whitova je k ogledu povabila vse ljubitelje njenega dela z besedami: ''Kdo ne mara zabav? Ta bo zagotovo odlična!''