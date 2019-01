Ob ženinem govoru ni mogel zadrževati solz

Igralka Emily Blunt je bilana podelitvi nagrad SAG nominirana kar z dvema vlogama, vlogo v trilerju Tiho mesto in muzikalu Mary Poppins se vrača. S prvo je tako prepričala kolege igralce, da so ji podelili nagrado za najboljšo stransko vlogo v filmu, in tako je premagala Amy Adams, Margot Robbie, Emmo Stonein Rachel Weisz.

Nagrade več kot očitno ni pričakovala: "O moj bog. To me je pa res presenetilo. Hvala vam, iskreno. Tako zelo sem ganjena in brez besed, nisem se pripravila. Nagrado bom delila z možem, Johnom Krasinskim, ker se mi je celotna izkušnja film snemati s tabo direktno zarezala v srce. Ti si osupljiv ustvarjalec! Izjemno srečo imam, da sem s tabo in da sem ta film lahko posnela s tabo. Hvala, da si mi zaupal vlogo. Bil bi v velikih težavah, če mi je ne bi. Zato v resnici nisi imel izbire, a hvala ti," je dejala in se zahvalila tudi njunima hčerkama.