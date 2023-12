Obama objavil seznam svojih najljubših filmov in knjig

"Kot običajno v tem letnem času, sem želel deliti svoje najljubše knjige, filme in glasbo leta 2023," je Barack Obama zapisal na družbenem omrežju Instagram in svoje sledilce prosil, naj komentirajo tudi svoje najljubše filme in knjige.

"Najprej so tu knjige, ki sem jih z veseljem bral. Če med počitnicami iščete novo knjigo, preberite katero od njih. In če lahko, nakupujte v neodvisni knjigarni ali si jih sposodite v lokalni knjižnici," je dodal. Ob tem je objavil seznam najljubših knjig, kamor je med drugim uvrstil The Heaven & Earth Grocery Store (James McBride), The Maniac (Benjamin Labatut), Poverty, by America (Matthew Desmond), How to Say Babylon (Safiya Sinclair), The Wager (David Grann), Chip War (Chris Miller) in The Vaster Wilds (Lauren Groff).

Sledil je seznam njegovih najljubših filmov leta. Na njega je uvrstil tri filme, ki ga je producirala produkcijska hiša Higher Ground, ki jo ima Obama v lasti skupaj s svojo ženo Michelle. V objavi pod seznamom je zapisal: "Sem pristranski, ker je te filme produciral Higher Ground, vendar so to pravzaprav trije najboljši filmi, ki sem jih videl letos". To so filmi: Rustin, Leave the World Behind in American Symphony. Drugi filmi na njegovem seznamu so še Bartonova akademija, Blackberry, Oppenheimer, American Fiction, Anatomija padca, Pošast, Pretekla življenja, Air, Vljudna družba ter A Thousand and One.

Ob seznamu je nekdanji ameriški predsednik še pripomnil: "Scenaristi in igralci so stavkali, da bi si zagotovili boljše delovne pogoje in zaščito. To je pripeljalo do pomembnih sprememb, ki bodo spremenile industrijo na bolje. Tukaj je nekaj filmov, ki odražajo njihovo trdo delo v zadnjem letu."

Nabor svojih najljubših glasbenih del Obama zaenkrat še ni objavil.