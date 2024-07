Občinstvo festivala izžvižgalo pesem Taylor Swift, raperka odgovorila s poljubom

Raperka je namreč med svojim koncertom zapela tudi hit Karma, ko pa so obiskovalci zaslišali glas Swiftove, so hitro izrazili svojo nenaklonjenost glasbenici. Z žvižgi in palci navzdol so dali vedeti, da jim glasbenica ni po godu, raperka pa jim je poslala poljub in z gesto dala vedeti, da je njihovo mnenje ne zanima.

Da sta si pevka in raperka blizu, je že pred časom poudarila 24-letnica, ki je v intervjuju za revijo Billboard dejala, da ji je Swiftova dala nekaj koristnih nasvetov in postala nekdo, na katerega se lahko zanese v industriji. "Rekla mi je, naj ne glede na vse samo nadaljuj z ustvarjanjem glasbe in da bo tako vse bo v redu."