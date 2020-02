'Občudujem Duška, da je zdržal toliko časa z Jeleno'

Mineva že več kot eno leto, odkar je odjeknil eden večjih škandalov na estradni sceni v Srbiji, ko je bosanski reprezentant, nogometaš Ognjen Vranješ, objavil gole fotografije pevkeJelene Karleuše in s tem razkril, da naj bi imela afero. Oba poročena in oba z otroki. Takrat se je Jeleni sesul svet in je celotno zadevo zanikala, hkrati pa je tožila tako Vranješa kot nekatere srbske medije, ki so objavili njene gole fotografije in s tem kršili srbski novinarski kodeks.

Vranješ je leto dni po škandalu spregovoril za srbski Kurir: "Kesam se. Sram me je, da se spoznal takšno osebo. Časa ne moremo zavrteti nazaj, lahko pa iz svojega življenja izbrišemo določene ljudi," je povedal nogometaš, ki pa na vprašanje, kaj se je dogajalo med njo in pevko, ni želel odgovoriti. Pojasnil pa je, kaj mu je bilo pri njej všeč.