Obdukcija Anne Heche pokazala, da igralka ni bila pod vplivom drog

Igralka Anne Heche, ki je avgusta umrla za posledicami prometne nesreče, v času tragičnega dogodka ni bila pod vplivom prepovedanih substanc. To so pokazali rezultati obdukcije, potrdil pa jih je tudi mrliški oglednik. Kot je še razkril, je 53-letnica res uživala kokain in marihuano, a so bile sledi teh dveh drog v njenem telesu še iz časa pred nesrečo.

Štiri mesece po smrti igralke Anne Heche je znanih vedno več podrobnosti o njenem psihofizičnem stanju v času tragične nesreče, za posledicami katere je zvezdnica nekaj dni pozneje umrla. Okrožni patolog Los Angelesa je za revijo People potrdil, da je igralka res uživala kokain, vendar v času nesreče ni bila pod vplivom substanc. Kot so pokazali rezultati obdukcije, 53-letnica v času nesreče, ki se je zgodila 5. avgusta 2022, ni vozila pod vplivom drog ali alkohola. Kot je razkril patolog, je zvezdnica pred nesrečo res uživala kokain in marihuano, saj so bile v njenem telesu sledi obeh, a niso bile aktivne v času nesreče.

icon-expand Anne Heche FOTO: Profimedia

"Kri ob sprejemu v bolnišnico je pokazala prisotnost benzoilekgonina, neaktivnega metabolita kokaina, kar pomeni, da ga je uživala v preteklosti, vendar ne v času nesreče," je za People povedal tiskovni predstavnik mrliškega oglednika, ki je potrdil še, da so v njenem urinu našli kanabinoide, vendar jih niso odkrili v krvi pri sprejemu in so skladni s predhodno uporabo, vendar ne v času nesreče. Toksikološko poročilo je pokazalo tudi, da je imela v telesu sledi fentanila, ki pa je v njen sistem prišel v skladu z zdravljenjem, ki ga je prejela v bolnišnici, kar po besedah tiskovnega predstavnika potrjuje pomanjkanje fentanila v vzorcu krvi, ki so ji jo odvzeli ob sprejemu v bolnišnico.

Poleg tega poročilo navaja, da so bile Hecheine opekline tako hude, da so preprečile, da bi njeno telo učinkovito absorbiralo kisik, kar je vodilo do anoksične možganske poškodbe, ki je bila tudi vzrok smrti. Zvezdnica je avgusta sedla za volan svojega avtomobila v Los Angelesu, kjer je povzročila prometno nesrečo. Najprej naj bi se z avtom zaletela v garažo, odpeljala naprej in treščila še v hišo, pri tem pa utrpela hude poškodbe, tako avtomobil kot hiša pa sta po trčenju zagorela. Gasilsko poročilo je pozneje navajalo, da je bila v avtomobilu ujeta približno 45 minut.