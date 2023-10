Obdukcija Matthewa Perryja končana, toksikološka preiskava še v teku

Po tem, ko so Matthewa Perryja našli mrtvega v džakuziju na njegovem domu v Los Angelesu, je policija dejala, da prvi indici kažejo na utopitev. Kljub temu bo na uraden vzrok smrti potrebno še počakati, saj je obdukcija sicer že končana, a so v teku še dodatne toksikološke preiskave. Te so potrebne, ker so v igralčevem domu našli zdravila na recept.

Urad za preiskovalno medicino okrožja Los Angeles je za revijo People potrdil, da je obdukcija Matthewa Perryja končana, medtem ko še čakajo na toksikološko poročilo, kar lahko traja več tednov. V spletnem zapisniku je trenutno pod vzrok njegove smrti navedeno "odloženo", ker so "v teku dodatne preiskave".

icon-expand Na uraden vzrok smrti Matthewa Perryja bo potrebno počakati nekaj tednov, saj trenutno poteka toksikološka preiskava. FOTO: AP

Ameriška revije je še potrdila, da losangeleška policija, ki vodi preiskavo, trenutno ne sumi, da bi bila smrt povezana z zločinom. Komentiranje tega, kaj so morda še našli na prizorišču, so zavrnili, saj preiskava še poteka. Gasilska enota Los Angelesa je medtem potrdila, da so prvi reševalci prispeli v Perryjevo hišo v soboto ob 16.07. "Odrasli moški pacient je umrl pred prihodom prve pomoči," je za omenjeno revijo povedal tiskovni predstavnik losangeleških gasilcev. "Pacienta je našel naključni očividec, ki je žrtev iz džakuzija prestavil na mesto, kjer je bila glava zunaj vode." "Gasilci so žrtev potegnili iz jacuzzija, opravili hiter zdravniški pregled in ugotovili, da je mrtev." Prvi posredovalci so bili po poročanju TMZ-ja v rezidenco poklicani zaradi srčnega zastoja. Na kraju dogodka niso našli nobenih mamil, je pa policija v Perryjevem domu našla zdravila na recept, zato je toksikologija del preiskave. Tabloid je pridobil tudi zvočni posnetek klica v sili, v katerem klicatelj omenja utopitev. Da prvi indici vzroka smrti kažejo na utopitev, so v soboto dejali tudi policisti. Matthew Perry, ki je v televizijskem svetu pustil pečat kot sarkastični Chandler Bing, je umrl v 55. letu starosti. Njegova družina je po njegovi smrti za revijo People dejala: "Zlomljeni smo zaradi tragične izgube našega ljubljenega sina in brata. Matthew je svetu prinesel toliko veselja, kot igralec in kot prijatelj. Vsi ste mu toliko pomenili in cenimo ogromen izliv ljubezni."

icon-expand Oboževalci so pred znano stavbo iz Prijateljev Perryju v spomin prinesli rože. FOTO: AP

'Moja smrt bi ljudi šokirala, ampak nikogar ne bi presenetila' Zvezdnik Prijateljev je lani v svoji knjigi spominov Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir iskreno spregovoril o dolgoletnem boju z zlorabo alkohola in prepovedanih substanc, ki je oviral njegovo kariero. Dejal je, da je že pri 18 letih vsak dan pil alkohol, medtem ko je na vrhuncu svoje slave vzel kar 55 vicodinov na dan. Kliniko za zdravljenje odvisnosti je obiskal 15-krat, pri tem pa porabil približno devet milijonov evrov. Leta 2019 je bila njegova odvisnost od opioidov skoraj usodna, saj mu je počilo debelo črevo. Dva tedna je bil v komi in pet mesecev v bolnišnici, zdravniki pa so mu dali le dva odstotka možnosti, da preživi.