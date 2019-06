Obdukcija odkrila skrivnosti njegovih lepotnih operacij?

Šokanten dokumentarec Killing Michael Jackson, ki so ga prikazali nekaj dni pred deseto obletnico smrti pokojnega kralja popa, je tako nakazal, da naj bi bil pevec plešat in da so poleg njegovega trupla v postelji našli lutko in fotografije dojenčkov.

Več je znanih tudi podrobnosti, kako je izgledalo truplo pokojnega zvezdnika. Menda so bile Jackotove roke polne ran in modric od igel. Predvidevajo, da je bil na močnih zdravilih, saj je imel težave z nespečnostjo. Po telesu je imel številne brazgotine od plastičnih operacij, ki jih je večino zanikal. Izza ušesa je tako imel nekaj brazgotin od operacij, prav tako na bradi in vratu, njegov nos pa je bil v katastrofalnem stanju.

Zdravnik, ki je delal obdukcijo je tudi potrdil, da je imel Jackson tetovirane ustnice. Največja skrivnost pa je bila njegova koža, saj je znano, da je trpel za vitiligom, tako da je bila na nekaterih mestih svetlejša, nekje pa temnejša.

Kot rečeno, naj bi bil popolnoma plešast zaradi nesreče, ko se mu je v 80. letih med snemanjem reklame za Pepsi vnelo lasišče, zaraadi česar naj bi do konca življenja moral nositi lasulje.