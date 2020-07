Obdukcija potrdila vzrok smrti Naye: usodna je bila utopitev

"13. julija zjutraj je bil urad obveščen, da so truplo 33-letne Naye Marie Rivera potegnili iz jezera Piru v okrožju Ventura v Kaliforniji. Okoliščine in telesne značilnosti so kazale, da je truplo Naye Rivera, identiteta pa je bila potrjena." Truplo so pregledali z rentgenom in opravili obdukcijo. Ugotovitve obdukcije so potrdile utopitev, ne pa travmatičnih poškodb ali bolezenskih znakov. V obdukcijskem poročilu so še zapisali, da ni bilo znakov, da bi droge ali alkohol imeli vlogo pri smrti Naye, več pa bo pokazalo toksikološko testiranje.

Pokojno igralko so iskali kar šest dni, potem ko so v čolnu našli njenega štiriletnega sina Joseyja. Deček je preiskovalcem povedal, da mu je mati pomagala, da se je lahko vrnil v čoln, nato pa je ni več videl. V ponedeljek je policija potrdila, da so v severovzhodnem delu jezera Piru našli truplo. Uro kasneje so na tiskovni konferenci oblasti potrdile, da so našli truplo zvezdnice serije Glee.

"Voda na območju, kjer so našli truplo, je globoka od 10 do 18 metrov, na dnu pa so drevesa in drugi težki predmeti," je povedal šerif in v imenu družinskih članov pokojne igralke dejal, da izražajo hvaležnost vsem, ki so sodelovali pri iskanju. Za počasno iskanje trupla je bila kriva slaba vidljivost, ki so jo pristojni ocenili od enega do dveh metrov, tako so iskanje morali prekiniti vsako noč.