Obeta se dokumentarni film o Janet Jackson in incidentu na Super Bowlu

Produkcijska hiša, ki stoji za dokumentarnim filmom Framing Britney Spears , trenutno pripravlja zgodbo, ki bo gledalcem približala dogajanje iz leta 2004, ko sta se na odru med polčasom športnega dogodka Super Bowl pojavila Janet Jackson in Justin Timberlake. Nastop je dvignil veliko prahu, saj je pop zvezdnik svoji kolegici pred televizijskimi kamerami in številno množico odtrgal del kostuma in ji pri tem razkril dojko.

Film o Britney Spearsje februarja letos šokiral občinstvo. Med drugim je prikazal tudi Timberlakov odnos do pop pevke, potem ko sta zaključila svoje razburljivo razmerje. Justin bo tako znova del dokumentarnega filma, še enkrat pa se bo pojavil v nezavidljivi vlogi. Čeprav je zaradi zveze z Britney ter odmevnega nastopa z Janet Jackson postal svetovna zvezda, pa se je po izidu dokumentarca o Spearsovi obema pevkama javno opravičil.

"Videl sem vsa sporočila, vse oznake, komentarje in skrbi, zato se želim na vse skupaj tudi odzvati," je takrat zapisal Justin. "Zelo mi je žal za trenutke v svojem življenju, ko so moja dejanja prispevala k problemu, ko sem govoril brez razmisleka in nisem spregovoril o zadevah, o katerih bi moral. Razumem, da mi je v teh in mnogih drugih trenutkih spodletelo da sem zato imel veliko koristi od sistema, ki odobrava mizoginijo in rasizem. Še posebej se želim opravičiti Britney Spears in Janet Jackson – vsaki posebej, ker ju imam rad, ker ju spoštujem kot ženski in ker vem, da mi je spodletelo."