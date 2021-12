Obeta se dražba osebnih predmetov Karla Lagerfelda

Avkcija, na kateri bodo ponudili osebne predmete Chanelove ikone, bo potekala pod okriljem podjetja Sotheby's. Umetnik z izjemnim čutom za posebne kose pohištva je skrbno opremljal notranjost svojih treh nepremičnin, prestižni izdelki pa bodo že kmalu na voljo.

Posebni kosi iz bogate zbirke, ki jo je za seboj pustil pokojni oblikovalec Karl Lagerfield, bodo že kmalu na voljo ljubiteljem lepega. Zbrani iz njegovih domovanj v Monaku, Parizu in Kölnu se bodo na avkciji znašli prvič po njegovi smrti. Monaška dražba se odvija med 3. in 5. decembrom, kose iz Pariza bo mogoče kupiti prav tam, in sicer 14. in 15. decembra, 22. marca pa se dražba seli še na nemška tla.

icon-expand Karl Lagerfeld FOTO: AP

''Sotheby's se bo tako poklonil genialnemu oblikovalcu, saj bo kupcem ponudil več kot 1000 kosov iz njegovih rezidenc in s tem predstavil njegov osebni okus ter obenem njegovo življenje in kariero,'' so zapisali na spletni strani avkcijske hiše. Dražba naj bi pripovedovala zgodbo umetnika kot zbiratelja, fotografa in kralja dekorja.

icon-expand Osebni predmeti Karla Lagerfelda. FOTO: Profimedia

Lagerfeld, ki je pod okriljem modne hiše Chanel kot gonilna sila deloval več kot tri desetletja, je po težki bolezni umrl leta 2019. Njegova prijateljica Lady Amanda Harlech je za revijo Vogue pojasnila, da je oblikovalec nadvse cenil svoj dom in predmete v njem: ''Vse je vložil v svoja domovanja. Resnično je užival, v svoji hiši je resnično udejanjil pravo vizijo sebe.'' V njej je rad gostil prijatelje, pripravljal večerje in užival v družbi do poznih nočnih ur, je še dodala.

Kos, ki ga je izpostavila, je zagotovo lestenec znamke Terziani, katerega izhodiščna cena še ni znana. Na avkciji se bo znašla tudi posebna zofa znamke Bruno Paul. Cena novih kosov se giblje okrog deset tisoč evrov.