Obeta se film o nenavadni romanci Sharon in Ozzyja Osbourna

''Najino razmerje je bilo pogosto divje, noro in nevarno, vendar naju je ravno najina nesmrtna ljubezen držala skupaj,'' je v izjavi zapisala Sharon Osbourne in dodala: ''Navdušena sva, da lahko združiva moči s podjetjema Sony Pictures in Polygram, da svojo zgodbo preneseva na ekrane.'' Z Ozzyjem sta se poročila leta 1982, njuno ljubezensko pripoved pa bosta pod znamko Osbourne Media producirala tudi hči Aime in sin Jack.