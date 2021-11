Obiskovalec koncerta toži Travisa Scotta: Raper je nasilje spodbujal

Po tragičnem stampedu na festivalu Astroworld v Houstanu, kjer je po zadnjih podatkih umrlo najmanj osem ljudi, se raper Travis Scott že sooča s prvimi legalnimi težavami. Toži ga namreč obiskovalec, ki trdi, da se raper na krike občinstva ni odzval in je nasilno obnašanje množice celo spodbujal. Poleg raperja obiskovalec Manuel Souza toži tudi organizatorje, ki se po njegovih besedah niso ozirali na opozorilne znake.

Raper Travis Scott in organizatorji festivala Astroworld v Houstanu se po številnih očitkih in kritikah sedaj soočajo tudi s prvo tožbo. Za to potezo se je odločil obiskovalec koncerta Manuel Souza, ki je tragedijo označil za predvidljivo in organizatorjem očital, da je njihove poteze usmerjala motivacija po dobičku na račun zdravja in varnosti udeleženih.

icon-expand V stampedu je po zadnjih podatkih umrlo osem ljudi. FOTO: Profimedia

"Obtoženi niso ustrezno načrtovali in izvedli koncerta. Namesto tega so zavestno ignorirali ekstremno nevarnost poškodb med udeleženci in v nekaterih primerih celo aktivno spodbujali nevarno obnašanje," je v tožbo zapisal Souzov odvetnik Steve Kherkher.

Spomnimo, festivala Astroworld se je udeležilo več kot 50 tisoč ljudi, ki so že čez dan preplezali več varnostnih ograj, da bi prišli bližje odru. Evforija obiskovalcev se je nato le povečala, ko je na oder stopil glavni akter noči Travis Scott, ki je znan po tem, da množico vzpodbuja k skakanju in prerivanju. Čeprav vzrok za začetek stampeda še ni znan, videoposnetki, ki so zaokrožili po spletu, jasno nakazujejo, kako so zaradi prerivanja ljudje začeli izgubljati zavest, klicati na pomoč in jokati. Kljub reševalnim avtomobilom, na katere so nekateri celo splezali in na njih plesali, se je stampedo le širil, Scott pa kljub opozorilom šova dlje časa ni prekinil.

