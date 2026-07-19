Objava Megan Fox razburila javnost: Mame to ne delajo

Če kdo, potem Megan Fox zna poskrbeti, da s svojimi potezami razburka javnost. Tako je s svojo zadnjo objavo na družbenih omrežjih, na katerih pozira v spodnjem perilu z religioznimi motivi, ponovno dvignila prah.

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Igralka je pod slike, kjer nosi prosojen plašč in navidezno avreolo, zapisala, da neposlušnost ni bila Evin greh, ampak njena največja vrlina. "Moški so jih želeli prepričati, da je neposlušnost njen greh, medtem ko je bila to njena največja vrlina," je provokativno zapisala ob zapeljivih in precej razgaljenih fotografijah, ki bolj malo prepuščajo domišljiji. A njena objava ni naletela na odobravanje pri vseh njenih oboževalcih. Čeprav smo tovrstnih potez z njene strani vajeni, so bili nekateri sledilci kar precej kritični do nje. Številni so bili mnenja, da takšen način izražanja ne ustreza njeni vlogi matere, katere najmlajša hčerka šteje šele leto in pol, in javne osebnosti v zrelih letih, kar je privedlo do burne izmenjave mnenj med uporabniki platforme.

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Med kritikami na račun Meganinih fotografij je najbolj izstopal zapis uporabnika, ki je igralkino početje označil za neprimerno glede na njeno starost in status matere. "Za 40-letno mamo je precej sramotno, da to objavlja," se je glasil eden izmed najbolj izpostavljenih komentarjev. A zvezdnica mu ni ostala dolžna in je odgovorila v svojem značilnem slogu, češ ali morda za komentarjem stoji kateri izmed njenih nekdanjih partnerjev. Ta poteza je oboževalce spodbudila k ugibanju, ali gre za neposreden napad na njene pretekle ljubezni oziroma ali se pod krinko anonimnosti dejansko skriva kdo iz njene preteklosti. Namigovanja o tem, da se za komentarjem skriva Brian Austin Green, izvirajo iz njune dolgoletne in turbulentne preteklosti. Spoznala sta se leta 2004, ko je bilo Megan šele 18 let, Green pa jih je štel 30.