Objava sina Matthewa McConaugheya navdušila: Oče nam vedno stoji ob strani

Čeprav je najstarejši sin ameriškega igralca Matthewa McConaugheya šele letos dobil dovoljenje staršev za dostop do družbenih omrežij, je ta že večkrat navdušil s svojimi objavami, nobena izjema ni niti nedavna, ki jo je Levi poklonil svojemu očetu ob 54. rojstnem dnevu, v kateri je zapisal, da jim oče vedno stoji ob strani.

"Ljudje poznajo Matthewa McConaugheya kot igralca in zdaj pisatelja, jaz pa ga poznam kot svojega očeta. Človek, ki vedno najde čas za nas, ne glede na vse, človek, ki nam vedno stoji ob strani in je človek, ki me je naučil ceniti pot, ne le cilja. Potovanje se šele začenja ... Vse najboljše, Papai," je zapisal 15-letnik.

Čustvena čestitka je razveselila splet. Čeprav na Instagramu, kjer je bila ta voščilnica objavljena, Leviju sledi 300.000 ljudi, je imela ta objava precej večji doseg in je zbrala skoraj pol milijona všečkov.