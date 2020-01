Objavila fotografijo svoje prvorojenke

Slavna starša sta veselo novico o rojstvu prvorojenke naznanila na Instagramu, kjer sta tudi objavila fotografijo, na kateri dojenčica stiska mamin prst . 38-letna igralka je zaradi novega poslanstva presrečna, dojenčica pa je hitro osvojila srca tudi ostalih družinskih članov. Igralkina sestra Vicky Alvarez je fotografijo, na kateri pestuje svojo nečakinjo, delila na Instagramu, kjer je zapisala: "Dobrodošla na svet, Kira. Tvoj prihod je napolnil s srečo vso družino! Rada te imam z vsem srcem, vedno te bom razvajala ter Claudia in Billy bosta najboljša starša. Rada vaju imam in vama želim, da Kira vajino življenje vedno polni z blagoslovi in ljubeznijo."

Medtem ko je za Claudio to prvi otrok ima njen mož iz prejšnjega razmerja še dva otroka, Maxa in Alexandro. Claudia in Billy sta sicer spol otroka izvedela že pred meseci in veselo novico delila z javnostjo. Objavila sta posnetek, v katerem v rokah držita razpršilnik. Ko sta sprožila varovalo in pritisnila na sprožilec je iz njega začela brizgati roza barva, ki je razkrila, da se bosta razveselila deklice.

V nasprotju z nekaterimi zvezdnicami pa je Mehičanka oboževalce na družbenih omrežjih redno obveščala o poteku nosečnosti. Med drugim je pokazala tudi nosečniški trebušček v 31. tednu ter delila nosečniške fotografije.