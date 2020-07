Objavili posnetek vidljivosti v jezeru Piru: 'Od enega do dveh metrov'

Šerif okrožja Ventura je objavil posnetek, ki prikazuje podvodno vidljivost jezera, kjer je izginila Naya Rivera. Nekdanja 33-letna igralka serije Glee je izginila pred štirimi dnevi, potem ko je s svojim 4-letnim sinom Joseyjem najela in se vkrcala na čoln na jezeru Piru v bližini Los Angelesa. Njen sin je bil najden sam na čolnu, iskanje igralke pa še traja.

Na tiskovni konferenci je šerif Eric Buschow pojasnil, da uporabljajo specializirano opremo kot pomoč pri iskanju pogrešane igralke. "Sinoči smo naredili nekaj videoposnetkov, za katere se je zdelo, da bi bili ključni za preiskavo. Nato smo poslali v jezero majhno robotsko napravo, da bi pregledali te predmete, ki spominjajo na truplo. Na žalost Naye Rivera niso našli," je povedal v izjavi za javnost šerif okrožja Ventura.

Videoposnetek vidljivosti so objavili na Twitterju, posneli pa so ga s podvodno napravo, ki prikazuje motno in zeleno vodo. V 11-sekundnem posnetku je težko razločili posamezne predmete. Buschow je dejal, da so razmere v motni vodi težko obvladljive, vendar je dejal, da oblasti uporabljajo vsa orodja, ki so primerna za preiskavo.

icon-expand Naya Rivera je po štirimi dnevih še vedno pogrešana. FOTO: Reuters

"Vidljivost v vodi je od enega do dveh metrov,"je povedal šerif in poudaril, da je globina območja, ki ga preiskujejo do 10 metrov. "Še vedno nadaljujemo z iskanjem in cenimo sodelovanje vseh. Vemo, da so vsi zaskrbljeni zaradi tega primera," je še povedal. Dodal je še, da je prepričan, da bodo našli njeno truplo.

icon-expand Na kraj nesreče je prišel tudi igralkin nekdanji soprog Ryan Dorsey. FOTO: Profimedia