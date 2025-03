Objavili posnetke policijskih kamer izpred doma Gena Hackmana

Objavljeni so posnetki s policijskih kamer policistov, ki so bili prvi prisotni na posestvu Gena Hackmana in Betsy Arakawa, ki so ju v hiši našli mrtva. Smrt zakoncev je v medijih dvignila veliko prahu, saj so kriminalisti kasneje ugotovili, da sta umrla kar nekaj dni pred odkritjem. Igralec je umrl zaradi bolezni srca z zapleti Alzheimerjeve bolezni, njegova soproga pa je umrla teden dni pred njim zaradi redke bolezni, ki jo prenašajo glodavci. Poleg njiju je poginil tudi njun pes.

Pristojne oblasti so objavile posnetke s policijskih telesnih kamer izpred doma Gena Hackmana, kjer so konec februarja našli mrtvega igralca in njegovo ženo Betsy Arakawa. Posnetek prikazuje pogovor pristojnih, ki se pogovarjajo z dvema delavcema, ki sta poklicala policijo, potem ko sta opazila nepremično osebo na tleh hiše.

Gene Hackman in Betsy Arakawe FOTO: AP

Ker ni bilo znakov nasilnega vstopa ali drugih sumljivih okoliščin, so policisti najprej pomislili na možnost uhajanja plina ali zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Oblasti so kmalu ugotovile, da do tega ni prišlo, kar je še dodatno spodbudilo ugibanje javnosti, ki jo je zanimalo, kako je prišlo do smrti.

Teden dni kasneje so medicinski preiskovalci potrdili, da je Hackman umrl zaradi bolezni srca z zapleti Alzheimerjeve bolezni približno teden dni po tem, ko je pljučni sindrom hantavirusa, redke bolezni, ki jo prenašajo glodavci, vzel življenje njegovi ženi.

Urad šerifa okrožja Santa Fe je objavil le nekaj posnetkov preiskave, saj je sodišče v Novi Mehiki prejšnji teden odobrilo začasno prepoved objavljanja kakršnih koli fotografij in videoposnetkov, ki prikazujejo pokojna zakonca v notranjosti njunega doma. Posnetek ene izmed telesnih kamer prikazuje tudi kratka opažanja enega od psov para, ki teče po gozdnatih hribih na njunem posestvu. Moški, ki se je policistom predstavil kot trener psov, ki je skrbel za njune hišne ljubljenčke, je dejal, da je par oboževal svoje pse.