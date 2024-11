Objavljen nov portret španskega kralja Felipeja in kraljice Letizie

V javnost so končno prišli portreti španskih kraljevih zakoncev. Kralja Felipeja in kraljico Letizio je slavna fotografinja Annie Leibovitz fotografirala že 7. februarja letos, a so portreti vse do nedavnega ostali skriti pred očmi javnosti. Serijo fotografij je za dopolnitev umetniške zbirka naročila Centralna banka Španije, gre pa za največja portreta, za katera je avtorica porabila kar pet ur intenzivnega fotografiranja.

Španska, pa tudi svetovna javnost lahko končno občudujeta portreta španskih kraljevih zakoncev, ki sta nastala izpod objektiva slavne fotografinje Annie Leibovitz. Fotografiranje se je zgodilo že 7. februarja letos v veličastni dvorani Gasparini v kraljevi palači, a sta podobi kralja Felipeja in kraljice Letizie šele sedaj na ogled javnosti.

Nove portrete je za dopolnitev svoje umetniške zbirke naročila Centralna banka Španije, razstavljena pa bosta v sveti dvorani, kjer bodo na ogled do 25. marca 2025. Gre za največja portreta, ki so ju kadarkoli razstavili, fotografije pa so nastale po intenzivnem peturnem fotografiranju. Na prizorišču so preizkušali različne obleke, nakit in okraske, pri čemer so pazili na vsako podrobnost, da bi ujeli bistvo in slovesnost trenutka 10. obletnice kraljevega pristopa k Španiji.

56-letni kralj na fotografiji pozira v gala uniformi španske vojske z odlikovanjem, pasom in zlatim runom, enakem oblačilu, kot ga je nosil na poročni dan in med razglasitvijo za kralja. Njegova podoba je uokvirjena z elementi klasičnega portreta: ogledalo, miza, dva fotelja, lestenec, odprta vrata z zavesami in ura, ki predstavlja dragulj nacionalne dediščine ter povezuje kraljeve portrete z razstavo v Centralni banki Španije. Kraljica se na portretu pojavi z valovitimi lasmi, nosi ogrlico in uhane z briljantno brušenimi kamni, ki pripadajo nakitu, ki ga je imela kraljica Viktorija Evgenija. Iz Zarzuele so na fotografiranje prinesli par tiar in dvojni diamantni zapestnici in čeprav je kraljica pozirala s kraljevimi regalijami, je fotografinja na koncu izbrala fotografije brez tiare.