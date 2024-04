Objavljena nova fotografija ob rojstnem dnevu princa Louisa

Med ljudmi se je pojavilo še posebno veliko zanimanje za to fotografijo, saj niso vedeli, ali se bosta starša po nedavnem škandalu odločila deliti novo fotografijo mlajšega sina. Veliko prahu je namreč dvignila princesa pred mesecem, ko je za materinski dan objavila fotografijo s svojimi otroki. Prejšnji mesec pa so kraljevi uslužbenci povedali, da še ni bila sprejeta trdna odločitev o tem, ali bodo sploh objavili Louisovo fotografijo na njegov rojstni dan in kdo jo bo posnel.

Objava portreta pomeni spremembo načina, kako William in Kate običajno objavljata slike za rojstne dneve svojih otrok. Objavljen je bil naravnost na družbena omrežja in ne pod embargom za tisk dan prej, kot je bil ustaljen vzorec, ki sta ga vsako leto upoštevala za vse tri svoje otroke, odkar so se rodili.

Louis hodi v šolo Lambrook v Berkshireu, kamor se je z bratom in sestro nedavno vrnil po velikonočnih počitnicah. Verjetno bo družinsko rojstnodnevno praznovanje potekalo po koncu mladeničevega šolskega dne. Lansko leto je imel Louis vznemirljivo leto, ko se je maja pojavil na kronanju svojega dedka, kralja, in se junija lani pojavil na balkonu Buckinghamske palače z drugimi kraljevimi člani ob zaključku Trooping the Colour. Mladi princ je ukradel šov, ko se je zdelo, da se je pretvarjal, da vozi motocikel ali kolo z iztegnjenimi rokami in pokritimi ušesi, medtem ko so letala hrumela med preletom nad njegovo glavo.