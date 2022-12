Objavljena prva božična fotografija kralja Karla III.

Vse od smrti kraljice Elizabete II. in prevzema prestola, trenutni kralj Karel III. določene stvari v življenju počenja prvič. 74-letnik je tako tudi prvič posnel božično oddajo, ki bo predvajanja na praznični 25. december, le dva dni prej pa je bila javno objavljena njegova prva božična fotografija. Posneta je bila v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor. V božičnem voščilu, ki ga je posnel kralj, se je poklonil tudi svoji pokojni mami.

Prva božična fotografija kralja Karla III. je bila objavljena le dva dni pred božičem, čeprav je bilo božično voščilo posneto že 13. decembra. To je za 74-letnika, ki je letos prevzel kraljeve obveznosti od svoje pokojne mame, kraljice Elizabete II., prvo božično voščilo, ki ga je posnel za tradicionalno božično oddajo. V sporočilu se je poklonil svoji pokojni mami, posneto pa je bilo v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor, kjer so septembra kraljico pospremili k večnemu počitku.

icon-expand Prva božična fotografija kralja Karla III. FOTO: Profimedia

Kralj na fotografiji stoji pred velikim božičnim drevescem, okrašenim z borovimi storži in okraski iz papirja in stekla. V ozadju so tudi cvetlični aranžmaji. Letošnjo božično voščilo je nekoliko drugačno od tradicionalnih fotografij, ki jih je vsako leto posnela kraljica. Elizabeta je namreč vedno sedela, okoli nje pa so bile fotografije družinskih članov.

icon-expand Kraljica Elizabeta II. FOTO: AP

Božična oddaja monarha je dolgoletna tradicija, prikazana pa je po Združenem kraljestvu in Commonwealthu. Buckinghamska palača je potrdila, da bo letošnjo božično pesem in državno himno izvedel zbor kapele svetega Jurija. Kralj upa, da bo njegova božična oddaja ljudem vlila pozitivizma in upanja.