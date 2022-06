Objavljene nove slike Harryjeve in Meghanine hčerke Lilibet

Na Twitterju je objavil črno-belo fotografijo, na kateri Meghan drži Lilibet, poleg nje pa so tudi njegovi otroci in žena. Na zadnje je svet sicer Lilibet lahko videl na fotografiji, ki jo je par lansko leto objavil kot božično voščilnico.

Deklico je v objektiv ujel britanski fotograf Misan Harriman , rojen v Nigeriji. "Privilegij je bil praznovati 1. rojstni dan Lilibet! Veselje vsepovsod," je zapisal na Instagram in dodal, da so imeli tudi poslikave obraza.

Revija Vogue je dogodek opisala kot "intimen in sproščen piknik na dvorišču, na katerem so bili ožja družina in prijatelji". Med gosti naj bi bili tudi Harryjeva sestrična Zara Tindall, njen mož Mike in njuni otroci.

Rojstnodnevno torto naj bi izdelala Claire Ptak iz pekarne Violet Bakery v vzhodnem Londonu, ki je za Meghan in Harryja naredila tudi poročno torto.