Objokana Bella Hadid o duševnem zdravju: Doživela sem zlome, bila sem izgorela

25-letna Bella Hadid je javno spregovorila o boju s hudo depresijo in anksioznostjo, s katero se sooča že od mladosti. K iskrenosti jo je spodbudil video mlade igralke Willow Smith, v katerem brez zadržkov govori o tesnobi in negotovosti.

icon-expand Bella Hadid je odkrito spregovorila o svojih zdravstvenih težavah. FOTO: AP

Manekenka Bella Hadid je na Instagramu spregovorila o svojem duševnem zdravju in zapisala, da zadnja leta skoraj vsak dan joče, objavila pa je tudi več fotografij, na katerih je objokana. Sledilce je opomnila, da družbena omrežja niso resnično življenje. V objavi na svojem profilu na Instagramu, ki mu sledi 47 milijonov oboževalcev, je pozvala vse, ki se soočajo s podobnimi težavami, naj si zapomnijo, da niso sami. 25-letna manekenka je že pred tem javno spregovorila o boju s hudo depresijo in tesnobo, s katero se bori že od mladosti. Zapisala je, da jo je k iskrenosti glede zdravstvenih težav spodbudil video mlade igralke Willow Smith, ki govori o negotovosti in tesnobi. Dodala je, da so prav njene besede pripomogle k temu, da se počuti "manj osamljeno". Delila je tudi delček omenjenega videa in serijo fotografij, na katerih joka.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Družbeni mediji niso resnični. Za vse, ki se trudite, zapomnite si to. Včasih morate slišati le to, da niste sami," je zapisala manekenka. Bella je z oboževalci, ki se morda spopadajo s podobnimi duševnimi težavami, delila nekaj nasvetov: "Želim, da veste, da je na koncu predora vedno svetloba." Med drugim je še zapisala, da se je do zdaj že večkrat soočila s podobnimi težavami in da ve, da se je mogoče naučiti soočati z bolečino, če se posvečaš sebi in če dovolj časa nameniš temu, da ugotoviš, kaj so sprožilci in travme.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right