Objokana Paulina Porizkova: Bila sem izdana

Češka manekenka Paulina Porizkova je v sentimentalnem sporočilu na Instagramu oboževalcem sporočila, da je bila izdana, saj je nekdo za njenim hrbtom prelomil obljubo, ki ji jo je dal. Dodala je, da se ne želi pretvarjati kot številni drugi uporabniki družbenih omrežij, da je vse dobro in zapisu priložila selfi, na katerim je vidno objokana in razočarana.

Paulina Porizkova FOTO: Profimedia

Supermanekenka Paulina Porizkova je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri objokana gleda v kamero, in ob njej zapisala: "Vem, da vsi uživate v veselih objavah, v katerih se ljudje poberejo s tal, otresejo hlače in sedejo nazaj na konja, vse to z nasmeškom na obrazu. Vse to, samo da vam povejo, da jih je ta padec naredil močnejše in boljše. Ampak ... Vsak dan ni vesel dan v procesu zdravljenja."

Svojim sledilcem je pojasnila, da je bila zaslepljena, saj je zaupala nekomu, ki ga je imela rada: "Zaupanje po izdaji se zdi tako težko kot izstrelitev v vesolje. Popravek. Trenutno lažje vidim, kako me izstrelijo v vesolje. Ko si izdan – ko ti je nekdo nekaj obljubil, nato pa obljubo prekršil brez tvoje vednosti, pomeni, da si bil zaslepljen. Zaupal si nekomu, ki si ga ljubil, zdaj pa je vsa ljubezen dvomljiva. Ampak ljubezen ni mogoča brez zaupanja, v svetu brez ljubezni pa ni vredno živeti (vse vrste ljubezni)." Na koncu je zastavila nekaj metaforičnih vprašanj, s katerimi je želela do rešitve svojih težav: "Torej, kaj narediti, ko želiš ostati odprt, a veter izdaje nenehno loputa z vrati? Morda greš ven na sprehod in kljubuješ vremenu?" Nato pa je nagovorila tiste, ki "bi radi opozorili, da je jokajoč selfi višek narcisizma," in zapisala, da se z njimi popolnoma strinja. Ob tem je dodala ključnike, s katerimi je želela sporočiti, da je na selfiju brez ličil in da na fotografiji ni uporabila nobenega filtra.