Objokana Penelope Cruz v Almodovarjevem objemu: Hvala, ker si mi znova zaupal

Pedro Almodovar in Penelope Cruz sodelujeta že vrsto let in sta dokazala, da tvorita popoln tandem kot režiser in muza. Vsak projekt pa za oba predstavlja nov začetek, novo dogodivščino, ki jima daje priložnost, da doživita trenutke, ki jih ne bosta nikoli pozabila.

To se je zdaj ponovilo s filmom Madres paralelas, katerega snemanje se je končalo v četrtek, 27. maja. 47-letna igralka, ki prihaja iz Madrida, je preživela nekaj zelo lepih in intenzivnih tednov, svojemu najljubšemu režiserju pa se je poklonila tudi na Instagramu, kjer ni skoparila s presežniki ter mu ob tem izkazala naklonjenost in občudovanje. Zraven je objavila ganljivo fotografijo, na kateri so jo v režiserjevem objemu s šopkom rož v naročju premagala solze.

"Hvala, dragi moj Pedro, ker si mi podaril še eno potovanje, ki ga ne bom nikoli pozabila. Hvala, ker si mi znova zaupal. Lik Janis bom za vedno nosila v srcu, tako kot vsak dan že več let nosim tebe," je čustveni zapis začela Penelope. "Naredil si nekaj zelo velikega in dotaknil se boš src mnogih. Vem. Skupaj sva posnela že sedem filmov in želim si, da jih pride še veliko!" je bila iskrena Penelope, ki je s Pedrom sodelovala pri filmih, kot so Meseno poželenje (Carne Trémula), Todo sobre mi madre, Vrni se (Volver), Zlomljeni objemi (Los abrazos rotos), Ljubimci nad oblaki (Los amantes pasajeros)inBolečina in slava (Dolor y Gloria).