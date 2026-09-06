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Objokana Trumpova vnukinja se odpravlja na fakulteto: 'Grozen občutek'

Miami, 06. 09. 2026 09.26 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Kai Trump

Kai Trump začenja novo poglavje v življenju. 19-letna vnukinja ameriškega predsednika je delila video, v katerem je v solzah sporočila, da se dan pred odhodom na fakulteto v Miami počuti grozno, saj se je morala posloviti od družine in prijateljev, kar pa je bilo zanjo zelo težko.

Kai Trump je študentka, prav zaradi odhoda na izbrano fakulteto, ki je v Miamiju, pa se je morala 19-letnica posloviti od družine in prijateljev, ki so ostali v njenem domačem mestu Jupiter. Vnukinja Donalda Trumpa je v videu, ki ga je objavila na YouTubu, v solzah dejala, da se ji je bilo zelo težko posloviti, a se kljub temu veseli novega začetka.

19-letna Kai Trump je študentka.
19-letna Kai Trump je študentka.
FOTO: Profimedia

"Ker običajno nisem tako čustvena, mi je čudno jokati," na videu pove Kai, ki že sedi v avtomobilu. Pojasnila je, da je v življenju jokala le nekajkrat, še posebej težko pa se je bilo posloviti od ljudi, ki jih ima rada. "Grozno se počutim, ko vem, da se moram nocoj posloviti od vseh," je dejala. Čeprav je bilo slovo zanjo težko, pa je Kai jasno povedala, da nima pomislekov o tem, da se je pravilno odločila glede nadaljnjega šolanja.

"Grem naprej. Vsi moramo čez takšne stvari v življenju. Čas je za novo poglavje," je dodala najstnica, ki bo poleg študija naprej trenirala golf, strast do tega športa pa deli s slavnim dedkom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri selitvi ji je veliko pomagala mama, Vanessa Trump, s katero sta skupaj nakupili vse, kar bo potrebovala za študentsko življenje, kot je na družbenem omrežju zapisala Kai, pa ji je bilo ob pogledu na mamo, ki je bila zelo čustvena, še bolj težko, da zapušča dom.

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KOMENTARJI2

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Watcherman
06. 09. 2026 10.38
Huh kako je luštna.
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