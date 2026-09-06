Objokana Trumpova vnukinja se odpravlja na fakulteto: 'Grozen občutek'

Kai Trump je študentka, prav zaradi odhoda na izbrano fakulteto, ki je v Miamiju, pa se je morala 19-letnica posloviti od družine in prijateljev, ki so ostali v njenem domačem mestu Jupiter. Vnukinja Donalda Trumpa je v videu, ki ga je objavila na YouTubu, v solzah dejala, da se ji je bilo zelo težko posloviti, a se kljub temu veseli novega začetka.

"Ker običajno nisem tako čustvena, mi je čudno jokati," na videu pove Kai, ki že sedi v avtomobilu. Pojasnila je, da je v življenju jokala le nekajkrat, še posebej težko pa se je bilo posloviti od ljudi, ki jih ima rada. "Grozno se počutim, ko vem, da se moram nocoj posloviti od vseh," je dejala. Čeprav je bilo slovo zanjo težko, pa je Kai jasno povedala, da nima pomislekov o tem, da se je pravilno odločila glede nadaljnjega šolanja.

"Grem naprej. Vsi moramo čez takšne stvari v življenju. Čas je za novo poglavje," je dodala najstnica, ki bo poleg študija naprej trenirala golf, strast do tega športa pa deli s slavnim dedkom.