Objokanemu Đokoviću po zmagi v objem hči Tara in sin Stefan

"Očitno mi pomeni vse na svetu," je v solzah dejal Novak Đoković, potem ko je objel svojo hčerko Taro in v jok spravil tudi svoje oboževalce. "Živim svoje otroške sanje in tekmujem v smem vrhu tega športa. Pisati zgodovino v tem športu je res neverjetno in posebno. Nikoli si nisem mislil, da bom govoril o 24 naslovih, a zadnjih nekaj let sem videl, da imam to priložnost," je priznal.