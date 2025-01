Oblak, zrezek, žaba: v čem vse ljudje vidijo podobo Trumpa?

Nekdo je v fotografski objektiv ujel razburkano morje med nevihto, val pa ga je zaradi svoje oblike, ki spominja na profil obraza, hitro spomnil na politika in njegovo prepoznavno pričesko. Trumpova pričeska, o kateri je bilo napisanega in povedanega veliko, je pogosto dejavnik, ki povsem naključno stvar približa podobi predsednika. Pa naj bo to perje ptiča ali glava žabe. Tudi oblak, zrezek ali košček masla v ponvi ali pa celo želod neklasične oblike so ljudje že primerjali z Donaldom Trumpom.

Svoj prepoznavni videz je Donald Trump za en večer nekoliko spremenil. Za inavguracijski ples je namreč vsem dobro poznano modro obleko in rdečo kravato zamenjal za črn metuljček in smoking. In če je kravata ostala doma, so se plesa udeležili njegovi plesni gibi in prepoznavna pričeska.