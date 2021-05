Oblasti od Kim Kardashian zahtevale, da se odpove starodavnemu rimskemu kipu

Resničnostna zvezdnica je lastnica starorimske skulpture, ki je bila pred časom ilegalno pretihotapljena iz Italije. Oblasti od nje zahtevajo, da kip čimprej vrne, njen predstavnik pa je lastništvo umetnine že zanikal in dejal, da je bila kupljena v njenem imenu, a brez njene vednosti.

Kim Kardashian naj bi umetnino, ki je znana pod imenom Fragment of Myron’s Samian Athena kupila leta 2016 od lastnika belgijske galerije Axel Vervoordt. Kip datira v čas antičnega Rima, nastal naj bi v prvem ali drugem stoletju našega štetja. Zgodovinski primerek so ob prihodu na losangeleška tla maja 2016 prestregli, po tem, ko so oblasti ugotovile, da se najverjetneje kvalificira kot zaščitena kulturna dobrina.

icon-expand Kip, ki je bil v Los Angeles pretihotapljen leta 2016, naj bi kupila prav Kim Kardashian. FOTO: Youtube

Kip je bil del pošiljke, težke kar 5,5 ton. Zaseženi predmeti v skupni vrednosti 620 tisoč evrov so presenetili mnoge, med štiridesetimi kosi umetnin so se namreč nahajali tudi moderni pohištveni artikli ter dekorativa. Podrobna analiza dokumentov je pokazala, da se informacije o kipu ne skladajo, zato so se pristojni odločili raziskati njegov izvor. V preiskavo se je vključil tudi italijanski minister za kulturno dediščino, ki je leta 2018 v Združene države poslal arheologe, da zadevo podrobneje preučijo.

Strokovnjaki so prišli do zaključka, da je bila umetnina najprej zaplenjena, kasneje pa so jo pretihotapili in ilegalno izvozili iz Italije, kar je evropsko državo prisililo v to, da jo nemudoma zahteva nazaj.

icon-expand Kim Kardashian vpletenost v nakup umetnine zanika. FOTO: Profimedia

Zvezni agentje so z uradnimi dokumenti o zasegu premoženja, ki so jih vložili na kalifornijsko sodišče, Kardashianovi zapovedali, da se umetnini odpove in jo prepusti oblastem. Nikjer pa ni navedeno, da je bila Kardashianova ob nakupu obveščena glede izvora in starosti spornega kipa. Njen predstavnik pa je celo zanikal, da bi njegova klientka umetnino kadarkoli sploh kupila:''Kim nikoli ni kupila takšnega kipa in to je tudi prvič, da je sploh slišala za njegov obstoj. Menimo, da je bil kip kupljen v njenem imenu brez njenih pooblastil, saj ga nikoli ni prejela, v ta namen pa ni zaznala nobene transakcije. Podpiramo preiskavo in upamo, da se bo vrnil prvotnim lastnikom.''