Oblasti potrdile: Sin nekdanjega igralca bejzbola umrl zaradi zastrupitve

OGLAS

Uradni vzrok smrti Millerja, sina igralca New York Yankees Bretta Gardnerja, je zastrupitev z ogljikovim monoksidom. Millerja so testirali na karboksihemoglobin, je za Associated Press povedal Randall Zúñiga, direktor kostariškega sodnega preiskovalnega oddelka. Nasičenost karboksihemoglobina nad 50 % velja za smrtonosno. Pri Millerju je bila 64-odstotna, je po poročanju AP navedel Zúñiga.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Pomembno je omeniti, da se poleg te sobe nahaja posebna strojnica, za katero obstaja sum, da bi lahko povzročila neko obliko onesnaženja teh sob," je dodal Zúñiga. Hotel, v katerem je bivala družina, je pred tem ovrgel trditve in dejal, da je raven ogljikovega monoksida v sobi neobstoječa in nesmrtonosna. Oblasti so sprva menile, da je 14-letnik umrl zaradi zadušitve s hrano, kar so po nadaljnji preiskavi ovrgli.