Oblasti zasegle vse živali iz zaprtega živalskega vrta Kralja tigrov

Živalski vrt, v katerega so imeli možnost vpogledati gledalci priljubljene dokumentarne serije Kralj tigrov , že nekaj časa sameva. Ob aretaciji Joeja Exotica je kasneje prešel v lastništvo rivala iz nadaljevanke, Jeffa Lowa in njegove soproge. Sedaj sta vse preostale živali predala ameriškemu ministrstvu za pravosodje, za živali namreč ni bilo ustrezno poskrbljeno.

Ministrstvo je izdalo obvestilo, da se je par odrekel pravicam ter lastništvu živali, ki so ostale v parku Kralja tigrov. Te so pred prevzemom pripadale prav Joeju Exoticu, s pravim imenom Joe Maldonado-Passage. Med živalmi so ježevci, lemurji, risi, beli dihurji, rakuni, lisice in kamela ter številne velike mačke, vse pa so bile predane v skrbništvo za to pristojnih oblasti.