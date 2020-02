Obleka Natalie Portman: McGowanova kritike obžaluje

McGowanova obžaluje, da je kritizirala igralkino izbiro oblačila . Teden dni, potem ko je kolegico Natalie Portman obtožila, da ne naredi dovolj za podporo žensk v filmski industriji, je svojo pretirano reakcijo obsodila kar sama. Zdaj, ko je zadevo dobro premislila, se je ponovno oglasila in obsodila hollywoodski način razmišljanja. Diorjeva obleka, ki so jo krasila izvezena imena ženskih režiserk , je spodbudila debato javnosti, kar Rose močno podpira. Igralka je mnenja, da so vsi glasovi, ne glede na to, na kak način so podani, veljavni in upravičeni.

Takoj po podelitvi je McGowanova izjavila, da v izbiri obleke ne vidi nič pogumnega ali herojskega temveč zgolj iskanje pozornosti ter Natalie zabrusila, da štejejo dejanja, in ne besede. Očitala ji je tudi, da za ženske režiserke v svoji dolgoletni karieri ni naredila ničesar. Portmanova je odgovorila na vse, kar ji je bilo očitano in se z kolegico na nek način strinjala, saj ve, da ni storila dovolj. ''Strinjam se z gospo McGowan. Zaradi tega, ker sem nosila oblačilo z izvezenimi ženskimi imeni, me ne dela pogumno. Pogum je beseda, ki jo povezujem z dejanji žensk, ki v teh dneh pričajo v primeru proti Harveyu Weinsteinu in so ob tem pod izjemnim pritiskom.''

Težave filmskih ustvarjalk

Igralka se je v svoje opravičilo tudi dotaknila trenutne situacije v filmskem svetu. "V preteklih letih smo priča razcvetu režiserskim priložnostim, ki se ponujajo ženskam. Vse to lahko pripišemo skupnemu trudu ljudi, ki so se uprli sistemu. In nagrada, ki smo je posledično deležni, so vsi ti čudoviti filmi.''Težave, s katerimi se srečujejo 'ženski' filmi, je opisala tako:''Te filme je težko spraviti do studia ali jim omogočiti neodvisno financiranje. In takrat, ko pride do pričetka produkcije, se resnične težave pravzaprav pričnejo. Pogosto se je zgodilo, da sem režiserkam pomagala do dela, vendar so bile primorane projekte zapustiti zaradi nemogočih pogojev, s katerimi so se srečevale med delom.''Tukaj pa se trnova pot ne zaključi, saj se ustavi tudi pri projekcijah ter promocijah končnih izdelkov. ''Filmi, ki imajo ženske režiserke, težje pridejo na festivale, težave imajo pri distribuciji ter manku neodvisne kritike.''

Natalie se bo trudila še naprej

Na očitke Rose McGowan glede majhnega števila režiserk, s katerimi je tekom kariere sodelovala, je odgovorila: ''Res je, samo nekaj je filmov, v katerih sem zaigrala in so jih režirale ženske. Vendar sem sodelovala tudi pri kratkih filmih, reklamah, glasbenih videih z režiserkami, kot so Marya Cohen, Mira Nair, Rebecca Zlotowski, Anna Rose Holmer, Sofia CoppolainShirin Neshat,'' in zaključila: ''Upam, da ta moja gesta, ki je bila mišljena kot preprost poklon ustvarjalkam in njihovim filmom, ni odvrnila pozornosti od njihovih izjemnih dosežkov. Želim poudariti, da sem se trudila in se nameravam truditi še naprej. Čeprav za zdaj še nisem bila uspešna, pa sem polna upanja, da se stvari v kratkem obrnejo na bolje.''