Obleka zvezdnice na emmyjih navdih za internetne šale

Zvezdniki iz sveta filma in estrade so pred podelitvijo prestižnih filmskih nagrad emmy na rdeči preprogi spet poskrbeli, da so bile vse oči uprte le v njih. Nekateri so se odločili za zelo drzne modne kreacije, spet drugi so ostali zvesti klasiki. V fotogaleriji si poglejte, kako so izgledali na dan slavnostnega dogodka.

Na že 71. podelitvi prestižnih filmskih nagrad emmy se je spet trlo zvezdnikov, ki so se ob posebni priložnosti odločili za zanimive modne kreacije. Zagotovo je izstopal nežnejši spol – še posebej veliko pozornosti je bila deležna Gwendoline Christie, ki pa so jo uporabniki družbenih omrežij zaradi 'rimske rdeče-bele halje' hitro uporabili v različnih šaljivih memih. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Seveda pa tudi moška populacija ni ostala neopažena. Simpatični igralec in voditelj Mario Lopezpozornosti namreč ni pritegnil z obleko, vendar z opornico na desni roki. Na rdečo je prišel poškodovan, saj si je pred kratkim natrgal mišico. FOTO: AP Manjkali niso niti igralci priljubljene serije Igra prestolov, za katero so ustvarjalci prejeli kar 12 nagrad: Kit Harington, Emilia Clark, SophieTurner, že prej omenjena Gwendoline Christie in drugi. Za bolj umirjene in klasične pa vendar čudovite kreacije sta se odločila igralka Isla Fisher in njen mož Sacha Baron Cohen, najbolj znan po filmih Borat, Brüno in Diktator. Najboljši igralec v dramski seriji je postal Billy Porter za vlogo v drami Pose, ki pa se je odločil za nenavaden klobuk, ki pa se je odlično skladal z njegovo bleščečo črtasto obleko.