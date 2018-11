Obleke s trakovi: privlačno ali neokusno?

Zvezdnice, kot so Kim Kardashian West,Kourtney Kardashian, Kylie Jenner, Nicki Minaj,Amber Rose, Miley Cyrus in številne druge, so vajene tega, da se na slavnostnih dogodkih pogosto znajdejo v središču pozornosti in to včasih izkoristijo tako, da s svojimi modnimi izbirami popolnoma šokirajo javnost. Včasih v svoji želji po čim bolj privlačnem videzu tudi pretiravajo in oblečejo nekatere modne kose, za katere bi lahko milo rečeno dejali, da so 'modni kiks'. Pred časom se je pojavil modni trend, pri katerem so prevladovali 'trakovi'. Globoki dekolteji na majicah ali oblekah so bili 'prikriti' s prekrižanimi trakovi, obleke so bile odprte preko trupa in prepletene s trakovi, trakovi so bili kombinirani celo s prosojnimi krili. Nekatere zvezdnice so tovrsten modni trend znale nositi tako, da niso prestopile meje okusnega, druge pa so, kot ponavadi, pretiravale. Več si lahko ogledate v priloženi galeriji spodaj.