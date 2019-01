Oblekel njene kopalke: komu bolje pristojijo?

Dvakrat je pozirala tako, da je 'več razkrila', kot pa skrila in pojavila so se namigovanja, da bi takšen način nošenja bikink lahko postal modna zapoved letošnjega poletja.

Rita je na Maldivih uživala v družbi prijateljev, eden izmed njih, Nick Grimshaw, pa se je odločil nekoliko popestriti vzdušje in je poziral na enak način kot Ora – in sicer kar v njenih bikinkah roza barve. Za piko na i je nadel tudi njena sončna očala in modni trak za lase. Obe fotografiji je pevka v eni objavi delila na svojem Instagram profilu, poleg pa zapisala: ''Za več podrobnosti kliknite na puščico.''