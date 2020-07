Obleko ji je pomagalo obleči pet parov rok

Da je za lepoto in brezhiben videz včasih treba potrpeti, je tokrat dokazala mehiška pevka Thalia, ki z družino že več let živi v New Yorku. Zvezdnica je objavila posnetek s snemanja videospota za pesem Estoy soltera (Samska sem) , ki jo je posnela v sodelovanju s perujsko pevko ter manekenko Leslie Shaw in kolumbijsko pevko Farino . Videospot je izšel 19. junija, v dobrem mesecu pa ima več kot 17 milijonov ogledov.

Dekleta niso ničesar prepustile naključju, še posebej, ker je šlo za takšno priložnost, kot je videospot. Predvsem so skrbno izbrale svoje kostume. 48-letna mehiška zvezdnica pa ni skrivala, da ji je ena obleka povzročala precej preglavic.

"Za osji pas je potrebnih deset rok. Kdor je rekel, da je priti do takšnega videza lahka naloga, je sanjal. Popravljali so mi naramnice, prilagajali so mi vezi na stezniku, držali so mi lase, da se ne bi zapletli, zategnili so mi pas, kolikor so lahko, da so dosegli učinek 'peščene ure'," je priljubljena pevka zapisala pod objavo na Instagramu. Kot kaže, se je ves njen trud na koncu izplačal, saj je bila z rezultatom več kot zadovoljna.