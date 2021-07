Obletnica smrti Naye Rivera: sin jo močno pogreša

Minevala leto dni, odkar je Naya River utopila v jezeru in za seboj pustila sina Jeseya. Danes pet let in pol star deček po besedah igralkine družine še vedno močno pogreša svojo mamico, njegova babica pa je ob obletnici hčerkine smrti spregovorila o njegovem žalovanju.

icon-expand Naya Rivera in njen sin Josey FOTO: Profimedia

Josey Hollis, sin Naye Rivera, spomin na svojo mamo ohranja živ, so povedali člani njegove družine. Yolanda Previtire, Nayina mama, in igralkina sestra Nickayla sta v oddaji Good Morning America ob obletnici igralkine smrti povedali, da sta imeli z dečkom odkrit pogovor o žalovanju njegove mame. Yolanda je povedala, da Josey, ki ga je Naya imela v zvezi z nekdanjim izbrancem Ryanom Dorseyjem, eno leto po igralkini tragični smrti "pogreša mamo" in se pogosto "spominja njunega skupnega življenja". "Skoraj tako je, kot da bi čutila drug drugega in drug drugega spodbujala. Josey me je že tolikokrat vzpodbudil. On je v oporo nam in enako smo mi njemu," pravi Yolanda, ki dodaja, da je Josey "fantovska različica" Naye v vseh pogledih ter da si z mamico deli težnjo po dogodivščinah v življenju in trdoživost. Naya se je utopila 8. julija 2020, stara 33 let. Njeno telo so našli v jezeru Piru v okrožju Ventura, ki se nahaja približno 95 kilometrov severno od Los Angelesa, in sicer pet dni po izginotju, ko se je v najetem čolnu, na katerega je s seboj vzela tudi sina Joseya, odpravila na izlet. Igralko so na zadnjo pot pospremili 24. julija.

Yolanda se spominja, kako so jo kriminalisti obvestili, da je Naya pogrešana, Josey pa je bil na varnem. Med njunim izletom s čolnom se je Yolanda še slišala s svojo hčerko in z njo klepetala prek FaceTima. "Kot da bi udarila neka sila. Ne vem, kaj je bilo, a dobesedno me je samo potisnilo nazaj," se spominja svojega odziva na novico. "Samo stekla sem nazaj, če si predstavljate, samo kričala sem in končala v kopalnici. Zaloputnila sem vrata, bila sem na tleh in morala sem se zbrati." Spominja se tudi trenutka, ko je bil Josey v njeni hiši, ko je prejela vest, da so našli Nayino truplo: "Josey je bil v hiši največ 30 minut in je sedel tam ter jedel svoje palačinke, ker je to pri babici najraje počel. In telefon je zazvonil," opisuje enega najhujših trenutkov v življenju.

Januarja se je Ryan Dorsey, ki je bil z Nayo poročen med letoma 2014 in 2018, v objavi na Instagramu poklonil Joseyju in pokazal, da je izredno ponos na njunega sina. Malček, ki mu ni bilo prizaneseno, je po njegovih besedah namreč doživel ogromno za svoja leta. Med drugim je še dejal, da je "zelo močan, pogumen in prijazen."