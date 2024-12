Oblikovalec John Galliano zapušča modno hišo Maison Margiela

V objavi na Instagramu se je John Galliano poklonil italijanskemu modnemu mogotcu in lastniku znamke Renzu Rossu . "Največje, najdragocenejše darilo, ki mi ga je dal, je bila priložnost, da znova najdem svoj ustvarjalni glas, ko sem ostal brez njega," je dodal v zapisu.

Mesto kreativnega direktorja v Margieli je prevzel po tem, ko so ga leta 2011 odpustili iz službe pri Diorju zaradi neprimernega vedenja v pariškem baru, kjer se je v vinjenem stanju z antisemitskimi in rasističnimi žalitvami spravil nad obiskovalce. Kot eden najbolj znanih oblikovalskih imen svoje generacije, ki slovi po drznih kreacijah, je sicer zanikal, da bi bil antisemit, med sodnim procesom pa je priznal, da je odvisen od uspavalnih in protibolečinskih tablet ter alkohola.

Da bi izboljšal svojo podobo v javnosti, se je udeležil rehabilitacije v Švici, v osrednji sinagogi v Londonu pa se je opravičil ter izjavil, da je alkoholik in odvisnik.

Rosso mu je ponudil priložnost, da obnovi svojo kariero, za katero so nekateri menili, da se je za vedno končala. Pri tem je pomagal povečati prepoznavnost in prodajo blagovne znamke, ki je priljubljena pri poznavalcih mode in umetnosti.