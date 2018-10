Oblikovalec ni mogel skriti navdušenja nad dvema manekenkama

Oblikovalec Brian Atwood bo zadolžen za obutev manekenk, ki se bodo sprehodile na letošnji modni reviji Victoria's Secret v New Yorku. Revija, na kateri se manekenke sprehajajo zgolj v zapeljivem spodnjem perilu, ki je pospremljeno z nekaterimi modnimi dodatki, kot so pernata krila (ki pravzaprav ponazarjajo angelska krila) dragocene ogrlice in tiare, je znana po svoji 'ženstvenosti' v polnem pomenu. Znano je že, katere manekenke bodo predstavljale novo, težko pričakovano kolekcijo intimnega perila. Winnie Harlow bo, kot smo že pred časom poročali, manekenka, ki bo modno revijo otvorila, poleg Harlowe pa bodo po stezi korakale tudi Elsa Hosk,Josephine Skriver, Sara Sampaio, Gigi Hadid in Kendall Jenner.