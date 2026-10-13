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Oblikovalec Anthony Vaccarello zapušča modno hišo Yves Saint Laurent

Pariz, 13. 10. 2026 08.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Anthony Vaccarello

Belgijski modni oblikovalec Anthony Vaccarello po desetletju na čelu Yves Saint Laurent zapušča modno hišo. Zaslužen je, da je ta francoska znamka v njegovem obdobju dosegla skokovit porast prihodkov. Njegovo zadnjo modno revijo, kjer je bil poudarek na zlati barvi, so poznavalci označili za eno njegovih najboljših.

Anthony Vaccarello je imel ključno vlogo pri razvoju Yves Saint Laurenta, saj je pomagal okrepiti njegovo identiteto in vpliv v svetu mode in kulture, so ob tem sporočili iz francoskega konglomerata Kering, katerega del je tudi Yves Saint Laurent.

Anthony Vaccarello zapušča modo hišo Yves Saint Laurent.
Anthony Vaccarello zapušča modo hišo Yves Saint Laurent.
FOTO: Profimedia

Razloga za odhod niso navedli, vendar je izvršni direktor Keringa Luca de Meo povedal, da je Vaccarello s svojo ustvarjalno vizijo in visokimi standardi prispeval k utrditvi trajnega vpliva ene največjih francoskih modnih hiš, ki se zdaj "podaja v novo poglavje svoje zgodovine". Kot so še dodali, naj bi kmalu sporočili ime novega kreativnega vodje. Pojavila so se že ugibanja, da bi to lahko postala Chemena Kamali, trenutno umetniška direktorica pri Chloe, ki je v preteklosti že bila zaposlena pri Yves Saint Laurentu.

44-letni Vaccarello po poročanju medijev ne odhaja z veseljem, naj pa bi na svoji zadnji modni reviji v Parizu 29. septembra močno namignil na bližajočo se spremembo. "Odhod včasih pusti več svetlobe kot tisto, kar ostane," je skrivnostno zapisal v sporočilu za goste na modni reviji pomlad-poletje 2027 pred Eifflovim stolpom. Konec minulega tedna je na enem od družbenih omrežij tudi objavil zapis 'À bientôt' (Na svidenje) in videoposnetek, ki prikazuje njegove modne kreacije zadnjih desetih let.

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Njegov odhod predstavlja največjo kadrovsko spremembo pri eni od glavnih blagovnih znamk skupine Kering, odkar je de Meo, nekdanji direktor avtomobilskega podjetja, septembra lani prevzel vodenje te z dolgovi obremenjene pariške modne hiše kot izvršni direktor.

Vaccarello se je leta 2016 lotil težke naloge, ko je pri Yves Saint Laurentu zamenjal Francoza Hedija Slimanea. Potreboval je več sezon, da je za znamko našel svež videz, hkrati pa spoštoval njeno slavno dediščino. Njegov slog so povezovali s sodobnejšimi tkaninami, zlasti kovinskimi, ter uvedbo mladega uličnega sloga na modnih brveh. Prihodki pri Yves Saint Laurentu so se v času njegovega vodenja potrojili in leta 2023 dosegli 2,8 milijarde evrov, a v zadnjih letih nekoliko upadli.

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"Minilo je v hipu, hkrati pa je bilo intenzivno. To je tako čudovito delo, resnično je privilegij, da ga lahko opravljam," je Vaccarello povedal maja v pogovoru za CNN ob praznovanju svojih desetih let pri Yves Saint Laurentu.

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Anthony Vaccarello modni oblikovalec Yves Saint Laurent modna hiša

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