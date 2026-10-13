Oblikovalec Anthony Vaccarello zapušča modno hišo Yves Saint Laurent

Anthony Vaccarello je imel ključno vlogo pri razvoju Yves Saint Laurenta, saj je pomagal okrepiti njegovo identiteto in vpliv v svetu mode in kulture, so ob tem sporočili iz francoskega konglomerata Kering, katerega del je tudi Yves Saint Laurent.

Razloga za odhod niso navedli, vendar je izvršni direktor Keringa Luca de Meo povedal, da je Vaccarello s svojo ustvarjalno vizijo in visokimi standardi prispeval k utrditvi trajnega vpliva ene največjih francoskih modnih hiš, ki se zdaj "podaja v novo poglavje svoje zgodovine". Kot so še dodali, naj bi kmalu sporočili ime novega kreativnega vodje. Pojavila so se že ugibanja, da bi to lahko postala Chemena Kamali, trenutno umetniška direktorica pri Chloe, ki je v preteklosti že bila zaposlena pri Yves Saint Laurentu.

44-letni Vaccarello po poročanju medijev ne odhaja z veseljem, naj pa bi na svoji zadnji modni reviji v Parizu 29. septembra močno namignil na bližajočo se spremembo. "Odhod včasih pusti več svetlobe kot tisto, kar ostane," je skrivnostno zapisal v sporočilu za goste na modni reviji pomlad-poletje 2027 pred Eifflovim stolpom. Konec minulega tedna je na enem od družbenih omrežij tudi objavil zapis 'À bientôt' (Na svidenje) in videoposnetek, ki prikazuje njegove modne kreacije zadnjih desetih let.