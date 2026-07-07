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Tuja scena

Obljuba, ki je Taylor Swift ganila do solz: rekel, da jo bo večno varoval

New York, 07. 07. 2026 11.06 pred 46 minutami 2 min branja 4

Avtor:
E.K.
Taylor Swift in Travis Kelce

Taylor Swift ni mogla skriti solz ganjenosti, ko ji je Travis Kelce ob oltarju namenil ganljivo obljubo o večni zaščiti. Razkošna ceremonija, polna slavnih gostov, menda ob izjemno čustvenih zaobljubah ni pustila ravnodušnega prav nobenega od svatov.

V središču New Yorka, v legendarni dvorani Madison Square Garden, sta se pretekli petek poročila glasbena ikona Taylor Swift in zvezdnik lige NFL Travis Kelce. 36-letnika sta pred več kot 1.000 gosti izmenjala čustvene poročne zaobljube, ki so po besedah prisotnih zaznamovale vrhunec slovesnosti. Čeprav se igralec ameriškega nogometa na zelenici neustrašno sooča z nasprotniki, so viri blizu para razkrili, da je bil ob oltarju vidno živčen. Kljub tremi mu je uspelo ohraniti mirnost in svoji nevesti nameniti besede, ki so jo povsem ganile. Med 20-minutnimi zaobljubami ji je po poročanju revije Daily Mail dejal, da jo bo večno varoval, kar naj bi zvezdnico ganilo do solz.

Taylor Swift in Travis Kelce slavila uvrstitev ekipe Kansas City Chiefs na Super bowl.
Taylor Swift in Travis Kelce slavila uvrstitev ekipe Kansas City Chiefs na Super bowl.
FOTO: AP

George Stephanopoulos, voditelj oddaje Good Morning America, ki je bil med gosti, je dogajanje opisal kot vse tisto, kar bi od njiju pričakovali: ranljivo, resno, igrivo in polno ljubezni. Kelcejeva obljuba večne zaščite je poudarila njegovo globoko predanost v svetu, kjer sta oba nenehno pod drobnogledom javnosti.

Preberi še Adam Sandler z receptom za uspešen zakon: Poljubita se ob vsaki priložnosti

Poročni obred je vodil priljubljeni igralec Adam Sandler, ki je paru podal tudi recept za uspešen zakon. "Rekel je, poljubita se ob vsaki priložnosti, izkoristita vsako priložnost, ki jo imata, prav vsak dan," je v intervjuju za CNN razkril trener ženinovega moštva Kansas City Chiefs, Andy Reid. Poleg slavnega matičarja so večer popestrili tudi vrhunski glasbeni nastopi. Na odru sta se zvrstili legendi Paul McCartney in Stevie Nicks, za goste pa je bila organizirana tudi izjemno razkošna tombola, kjer so srečneži lahko zadeli darila luksuznih blagovnih znamk, kot so torbe Dior in Chanel ter ure znamke Cartier.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Taylor Swift Travis Kelce poroka zaobljube zvezdniki

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
07. 07. 2026 11.51
Večno , v Ameriki pomeni , do ločitve.
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0 0
špaget
07. 07. 2026 11.51
Večno ima v ameriki drugačen pomen, 7 let za navadne in 4 let za slavne
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0 0
SpamEx
07. 07. 2026 11.35
kaki BS
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0 0
SpamEx
07. 07. 2026 11.34
večno varoval do ločitve
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0 0
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