Obljuba, ki je Taylor Swift ganila do solz: rekel, da jo bo večno varoval

V središču New Yorka, v legendarni dvorani Madison Square Garden, sta se pretekli petek poročila glasbena ikona Taylor Swift in zvezdnik lige NFL Travis Kelce. 36-letnika sta pred več kot 1.000 gosti izmenjala čustvene poročne zaobljube, ki so po besedah prisotnih zaznamovale vrhunec slovesnosti. Čeprav se igralec ameriškega nogometa na zelenici neustrašno sooča z nasprotniki, so viri blizu para razkrili, da je bil ob oltarju vidno živčen. Kljub tremi mu je uspelo ohraniti mirnost in svoji nevesti nameniti besede, ki so jo povsem ganile. Med 20-minutnimi zaobljubami ji je po poročanju revije Daily Mail dejal, da jo bo večno varoval, kar naj bi zvezdnico ganilo do solz.

Taylor Swift in Travis Kelce slavila uvrstitev ekipe Kansas City Chiefs na Super bowl. FOTO: AP

George Stephanopoulos, voditelj oddaje Good Morning America, ki je bil med gosti, je dogajanje opisal kot vse tisto, kar bi od njiju pričakovali: ranljivo, resno, igrivo in polno ljubezni. Kelcejeva obljuba večne zaščite je poudarila njegovo globoko predanost v svetu, kjer sta oba nenehno pod drobnogledom javnosti.