Oboroženi roparji napadli dom Neymarjeve Brune Biancardi

Oboroženi vlomilci so se namenili oropati dom matere Neymarjeve novorojene hčerke. Trije ljudje so poskušali vlomiti v stanovanje Brune Biancardi v Sao Paulu, zaradi dogodka v Cotii pa so že aretirali 20-letnika, vplivnice in njene hčerke pa takrat ni bilo doma. Po poročanju lokalnih medijev so bili Brunini starši v času racije tam, a je tolpa pobegnila, ko so sosedje poklicali varnostnike. Kot so pred dnevi še poročali brazilski mediji, naj bi se nogometni zvezdnik in vplivnica nedavno razšla, ker je Neymar znova skočil čez plot. Zvezdniški par sicer razhoda še ni potrdil.

Oboroženi vlomilci so se namenili oropati dom matere Neymarjeve novorojene hčerke. Trije ljudje so poskušali vlomiti v stanovanje Brune Biancardi v Sao Paulu, zaradi dogodka v Cotii pa so že aretirali 20-letnika, vplivnice in njene hčerke pa takrat ni bilo doma. Po poročanju lokalnih medijev so bili Brunini starši v času racije tam, a je tolpa pobegnila, ko so sosedje poklicali varnostnike.

Izjava oddelka za javno varnost Sao Paula je dejala: "Po poročilih so trije oboroženi moški domnevno vstopili v rezidenco in napadli 50- in 52-letno žrtev. Osumljenci so ukradli torbice, ure in nakit."

icon-expand Bruna Biancardi je na družbenem omrežju sporočila, da poškodovanih ni bilo. FOTO: Instagram

Biancardijeva je kasneje na Instagramu objavila: "Materialne stvari so vrnjene, pomembno je, da so vsi v redu in da se najdejo vpleteni ljudje." Vplivnici pa naj bi se v zadnjem času kar precej spremenilo življenje, ta je poleg prvega otroka po novem tudi samska, so pred kratkim poročali brazilski mediji, saj naj bi se z Neymarjem zaradi njegove nezvestobe sedaj razšla.