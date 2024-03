Oboževalce Willyja Wonke naplahtali, posredovati je morala policija

OGLAS

Zlata vstopnica, ki naj bi obiskovalcem festivala Fyre na Škotskem odprla vrata v magičen svet lika Willyja Wonke, vendarle ni bila zagotovilo za dobro izkušnjo. Še več – šlo naj bi za prevaro, je prepričan Ja Rule, ki so ga organizatorji festivala najeli, da bi obiskovalce popeljal skozi tematsko obarvano dogodivščino na temo Willyja Wonke, ki pa se je hudo ponesrečila. Po dogodku se je počutil "prevaranega" in "zavedenega". Paul Connell, ki je za to priložnost stopil v čevlje Wonke, pa je k temu dodal: "To je bila ena najbolj sramotnih stvari, ki sem jih kadarkoli videl," so poročali tuji mediji.

Polomija na Škotskem, jezni obiskovalci zahtevajo denar nazaj. FOTO: X icon-expand

"Polomija," kakor so dogodek poimenovali obiskovalci, je stala vsakega 45 dolarjev in jim obljubila potovanje "polno čudovitih stvaritev in očarljivih presenečenj." Namesto tega pa se je celotna zadeva končala z otroškimi solzami in besnimi starši. Vse se je začelo, ko so skupine obiskovalcev prispele na dogovorjeno lokacijo v Glasgowu, kjer bi jih moral pričakati magičen svet njihovega najljubšega lika, pred seboj pa so zagledali umazano, skoraj prazno skladišče. Connell ga je opisal kot "nočno moro za zdravje in varnost," kjer jih je pričakal smešno majhen plakat Willyja Wonke natisnjen na A4 formatu in nekaj rekvizitov. Willy Wonka pomeni za vse, ki ga poznajo, takojšnjo asociacijo na sladke dobrote, veliko čokolade in eksplozijo okusov – no, organizatorji naj bi zatajili tudi pri tej osnovni zadevi. Paul Connell je namreč razkril, da tam skorajda ni bilo nobenih sladkarij. Rekli naj bi mu celo, naj otrokom ponudi ob prihodu le četrt kozarca z limonado in vsakemu en sam bonbon.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

A slaba izvedba dogodka zanj vsekakor ni bila presenečenje, saj je dobil navodila za vodenje dogodka le nekaj ur, preden so začeli prihajati ljudje, ta pa so zajemala 15 strani dolg monolog "blebetanja, ki ga je več kot očitno ustvarila umetna inteligenca." Paul se je grenko pošalil: "Ena izmed mojih najljubših vrstic je bila vsekakor: 'Tukaj živi človek, katerega ime ni znano, zato ga imenujemo neznanec. Neznanec je zlobni izdelovalec čokolade, ki živi med zidovi.' Kot igralec sem moral to povedati prepričljivo, čeprav mi ni bilo nič jasno." Na spletni strani organizatorjev dogodka so pozneje poskusili razjasniti situacijo in zapisali, da izkušnja, ki so jo prodali obiskovalcem, ni na noben način povezana s franšizo Wonka, ki je v lasti podjetja Warner Bros, so poročali tuji mediji. Connell je k temu dodal, da igralci še vedno niso prejeli plačila za svoje delo, kar so slutili že pred dogodkom, a so se kljub temu odločili, da bodo dali vse od sebe – zaradi otrok, ki so prišli tja navdušeni. A to navdušenje je hitro skopnelo, že med odmorom za kosilo so se namreč oglasili številni razburjeni starši in zahtevali povračilo kupljene karte. "Ljudje so bili besni, kričali so eden čez drugega. S telefoni so snemali prizorišče in stvari, ki so se lomile in razpadale," je razkril pretresen Paul. Ko je stvar ušla izpod nadzora, mu je bilo rečeno, naj se skrije, saj je bila policija prisiljena pomiriti pobesnele obiskovalce, ki so svoje razočaranje nad dogodkom izražali tudi fizično.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke